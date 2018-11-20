Borsa küresel piyasalarla geriledi

20 Kasım 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel piyasalardaki düşüşe paralel olarak güne değer kaybıyla başladı.

Açılışta yüzde 0,31 gerileyen endeks 94.279 puana geldi. Aynı sıralarda dolar/TL ise yatay hareketle 5.3210'da yer aldı.

İş Yatırım'ın piyasa notunda piyasa görünümüme ilişkin, "Son dönemde ABD piyasalarındaki güçlü satış dönemlerinde Borsa İstanbul’un pozitif ayrıştığını hatırlatalım. Zayıf dolar, gerileyen 10 yıllık faizler ve düşük petrol fiyatları Türkiye varlıklarını taktiksel olarak desteklemeye devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Halk Yatırım'ın notunda da endeksin küresel piyasalar paralelinde fiyatlanabileceği belirtilerek, "Dün küresel piyasalarda hakim olan risklerin beraberinde ABD piyasalarında Facebook ve Apple hisseleri öncülüğünde teknoloji hisselerinde görülen düşüşlerin ardından, bu sabah Asya piyasalarında da Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının maaşını düşük göstermekle suçlanan başkanı Ghosn’ın tutuklanması sonrası satıcılı seyir görülüyor. Yurt içi tarafta, ABD Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu gelişmeler ve beklentilerin Türk varlıklarının fiyatlamasında öne çıktığını gözlemliyoruz. Ayrıca, gerileyen petrol fiyatları yurt içi piyasaları destekleyebilir. Bugün BIST 100'de küresel piyasalardaki satıcılı seyrin paralelinde görülebilecek kayıplar yurt içi piyasaları destekleyen unsurlarla kısmen sınırlanabilir." denildi.

Dün, ABD'de teknoloji şirketlerinin iş hacmi ve karlılıklarına ilişkin endişeler küresel piyasalarda satışa neden olmuştu.

Küresel borsalar Apple'la düştü

Dolarda yıl sonu ne bekleniyor?