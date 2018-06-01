Borsa psikolojik desteğin altına indi

01 Haziran 2018

Borsa İstanbul'da satış baskısı artarak devam ediyor. Dün yüzde 3'ü aşan oranda değer kaybeden BİST 100 endeksi, bugün de satış ağırlıklı bir seyir izliyor ve endeks yüzde 2,5 kayıpla 98.000 puanın altını test etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,05 artışla 100.706,76 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 54 puan ve yüzde 0,05 değer kazancıyla 100.706 puana çıktı.

Sürekli müzayede işlemlerinin başlamasıyla birlikte satış baskısı gören Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi 97.990 puana kadar indi. Endeks, saat 11:04'te yüzde 2'4 kayıpla 98.230 seviyesinde yer aldı.

Dün azalan küresel risk iştahı ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla negatif bir seyir izleyen ve kapanışa doğru kayıplarını artıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,10 düşüşle 100.652,27 puandan tamamladı.

Analistler, dünya borsalarının, ticaret savaşı ve Avrupa'daki siyasi belirsizliklerin neden olduğu endişelerle negatif bir seyir izlediğini ifade etti.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de açıklanacak mayıs ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 97.800 seviyelerinin destek, 105.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalardaki zayıflık sürüyor

Petrol 77 dolardan işlem görüyor

Dolar, hazirana yükselişle başlıyor