Borsa satıcılı açıldı

18 Nisan 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 düşüşle 108.618,32 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,02 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,70 ile iletişim oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, önceki kapanışa göre yüzde 1,76 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 108.744,79 puandan tamamladı.

Analistler, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisi ile başlayan erken seçim tartışmalarının piyasaların gündemine yerleştiğini belirterek, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bahçeli'yi kabulünden sonra yapılacak açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun izlenmesi gerektiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 107.700 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA