Borsa son bir ayın zirvesinde

19 Ekim 2017

Yurtdışı borsalar Katalanların bağımsızlık ilan edecekleri endişeleriyle genel olarak negatif bir seyir izlerken, Borsa İstanbul (BİST) ise pozitif ayrışmasını devam ettiriyor.

Günün ilk yarısında yüzde 0,91 ve 969,42 puan artarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 107.895,81 puandan giren BİST 100 endeksi, aradan sonra yükselişi sürdürdü ve 108.000 puanın üzerine çıkarak 18 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Endekste işlemler şu dakikalarda 108.000 üzerinde devam ediyor.

ABD ile vize krizinin aşılabileceği yönünde gelen haber akışı ve yaklaşan bilanço dönemi öncesi güçlü kâr beklentileri pozitif ayrışmada etkili oluyor.

Öte yandan TL’deki sınırlı güçlenme de BIST’teki yükselişi destekliyor. Dün 3.68'in üzerine çıkan dolar/TL'de bugün aşağı yönlü bir seyir izleniyor. Bir ara 3.6550 seviyesini gören kurda işlemler bu seviyeye yakın devam ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 107.500 üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimini koruyacağını kaydeden analistler, 108.300 seviyesinin direnç, 105.500 puanın ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve açıklanmaya devam şirket bilançoları ile Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden gelecek haberlerin takip edileceğini ifade etti.