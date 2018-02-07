Borsa tepki alımlarıyla açıldı

07 Şubat 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne tepki alımlarıyla başladı ve açılışta yüzde 0,69 artışla 116.252 puana çıktı.

Endeks, dünya borsalarındaki negatif seyre paralel dün günü yüzde 1,19 düşüşle 115.457 puandan tamamlamıştı.

ABD borsalarında yükselen tahvil faizleri ve kritik destek seviyelerinin kırılması ile sisteme iletilen zarar-kes satışlarının neden olduğu sert düşüş, dün yerini yükselişe bırakmış ve Dow Jones endeksi yüzde 2,33, S&P 500 endeksi yüzde 1,74 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,13 değer kazanmıştı.

Piyasalarda artan oynaklığın yatırımcı algısını olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkati çeken analistler, bu anlamda ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve VIX endeksi başta olmak üzere ABD piyasalarındaki hareketliliğin takip edileceğini ifade etti.

Haftaya 17 civarından başlayan VIX endeksi, dün 50'nin üzerine çıkmasının ardından bu sabah 30'a kadar geriledi.