Borsa yatay, BoE bekleniyor
BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yatay kapatırken, BoE'nin Brexit sürecine ilişkin olası mesajları izleniyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,07 azalışla 102.514 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,37 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile ticaret oldu.
Analistler öğleden sonra İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.
BoE'den para politikası değişikliği beklenmediğini belirten analistler, büyüme ve enflasyon projeksiyonları ile Brexit sürecine ilişkin mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Kaynak: AA