Borsa, yüzde 3.5 yükselişle açıldı

25 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi ilk turda kazanmasının ardından piyasalarda seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla pozitif hava esiyor. Dolardaki düşüşün ardından borsa da beklendiği alımlarla başladı.

BIST-100, açılışını 3.403 puan ve yüzde 3.55 artışla 99.255 puandan gerçekleştirdi. İlk işlemlerde endeks en yüksek 99.394 seviyesini gördü.

Türk lirası varlıkların pozitif ayrışmasının devam edebileceğini ve oynaklığın azalmasının beklenebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan cuma günü 95.852 puandan kapanan BIST 100 endeksinde 98.200 ve 100.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasaların özellikle ekonomi konusundaki söylemleri, para politikası ve faizler konusunda verilecek mesajların takip edileceği önmeli görülüyor.

Analistler, "Erken seçimlerin açıklanmasının ardından yaklaşık yüzde 15 değer kaybeden BIST’in kayıplarını bir kısım telafi etmesi beklenebilir, ancak önümüzdeki dönem için ekonomi yönetiminin atacağı adım ve reformlar ile küresel piyasalarda görülen gelişmelerin BIST’in

performansında daha ön planda olacağı kanaatindeyiz" değerlendirmesini yapıyor.

Dolar ve euroda yüzde 3 düşüş