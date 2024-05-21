340 dolar seviyesine yaklaşan borsa gözünü 500 dolara dikti

Birol BOZKURT

Borsa İstanbul rekor serisine devam ediyor. Küresel taraftaki risk iştahından destek bulan borsa, TL bazlı rekor seviyelere yükselirken, dolar bazlı olarak 340 dolar direncini aşmaya yaklaştı.

Uzmanlar 400 dolar bandının aşılmasıyla 500 dolar zirvesinin gündeme gelebileceğini söylüyor. Yurt içinde Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını kararlılıkla sürdürmesi ve bu durumun maliye politikalarıyla destekleneceğine yönelik beklentiler güçleniyor. Bu durum yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisini artırırken MSCI Türkiye endeksinin 2024 yılında %38 değer kazanmasına katkı sağladı.

Bu getirisiyle BIST 100 Endeksi, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar (GOP) endeksine görece %28.7 oranında pozitif ayrıştı. Gelişmekte olan piyasalar içerisinde 2024 yılında Türkiye getiride ilk sırada yer alırken, sene başından bu yana BIST-100 endeksi yaklaşık yüzde 45 değer kazandı. Dün zirvesini 10 bin 775’e yükselten borsada teknik olarak yukarıda 10 bin 850 seviyesi direnç, aşağıda ise 10 bin 520 puan destek olarak ön plana çıkıyor. Uzmanlar dolar bazlı olarak 340 dolar direncine yaklaşan endekste bu seviyenin aşılması halinde yükselişin hızlanacağı görüşünde.

Enflasyonla mücadelede sıkı para politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğü, ülke risk priminin gerilediği, TL’nin reel olarak değerlendiği, ülke kredi not artırım potansiyelinin korunduğu ve yurtdışı borçlanma maliyetlerinde rahatlama ihtimali karşısında TL cinsi varlıklar ve BIST bazında orta vadeli pozitif bakış beklenti sene başından bu yana devam ediyor. Küresel piyasalar, Fed’in bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bu hafta yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Borsada teknik görünüm

BIST-100 endeksinde TL ve dolar bazlı teknik görünümler orta/uzun vade yükseliş trendi içerisinde hareketini devam ettiriyor. 320-325 dolar, 340-360 dolar ve 400-410 dolar seviyelerinin orta/uzun vade teknik görünümde potansiyel dirençler olarak izleniyor. Geçtiğimiz hafta kısa vadeli göstergelerde aşırı alım bölgeye yaklaşılması sonrasında oluşan düzeltmeler 10.000 bölgesi ile sınırlı kaldığı görüldü.

Öngörülenden daha güçlü şekilde gerçekleşen toparlanma BIST-100 endeksini genel görünümde direnç bölgesi olan 340-360 dolar aralığına yaklaştırdı. Beklenti dolar bazlı 338-340 seviyesi, TL bazlı olarak 10 bin 850- 11.000 bölgesi direnç olarak ön plana çıkıyor. Aşağıda ise dolar bazlı olarak 320-317 seviyesi, TL olarak ise 10 bin 300- 10 bin 200 seviyeleri olası düzeltmelerde destek olarak ön plana çıkıyor.

Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni Vahap Taştan: Küresel risk iştahı arttı

ABD’de cuma günkü kapanışlar endekslerde ılımlı seyrin devam ettiğine ve küresel risk iştahının yüksek olduğuna işaret ediyor.

ABD’de reel faizler de nisan ayındaki yükselişin ardından tekrar gerileme eğiliminde. Bunda ay içerisinde aldığımız veri akışının kırılganlığı etkili. Piyasalar zayıf verilerden destek almaya devam edecektir. S&P500 son dört yıllık ortalama f/k üzerinde (23,80) işlem görüyor. Bu sabah vadeli piyasalar hafif pozitif. Asya piyasaları da yükselişte.

Altın ve petrol cephesinde şok bir hareket görülmemekte. 10 bin 380 direncini kıran ve üzerine yerleşen BIST teknik olarak düzeltme sinyalini bozdu. Bu çerçevede endeks bazında stopların kademeli olarak 10,380 altına çekilmesi düşünülebilir ki yaklaşık %2,5’luk bir marja karşılık geliyor. BİST100’de teknik olarak 10,520, 10,380 ve 10,180 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10 bin 700, 11 bin ve 11 bin 280 olası direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri ise 268 puan seviyesinde.

Derbi sonrası Fenerbahçe hisseleri yükseldi

Trendyol Süper Lig’de aldığı galibiyetle taraftarını sevindiren Fenerbahçe’nin borsada işlem gören hisseleri yaklaşık yüzde 3,14 değer kazanarak yatırımcısının da yüzünü güldürdü. Trendyol Süper Lig’in 37. haftasının sonuçları borsada Hisse fiyatlarına da yansıdı. Ligde Galatasaray’ın 6 puan gerisinde çıktığı karşılaşmada lig lideri Galatasaray’ı mağlup ederek puan farkını 3’e indiren Fenerbahçe hisseleri, galibiyetin ardından haftaya güçlü yükselişle başladı.

Cuma günü 105 liradan kapanış yapan Fenerbahçe Futbol AŞ’nin hisse fiyatı, açılışta yaklaşık yüzde 8 yükselirken, günü yüzde 3,14 üzerinde 108,30 liradan kapattı. Galatasaray deplasmanından 0-1’lik galibiyetle ayrılan sarılacivertli ekip, böylece şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın bu hafta şampiyonluğunu ilan etmesinin önüne geçti. Öte yandan Galatasaray Spor AŞ hisse fiyatı, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin ardından yüzde 3,42 değer kaybederek 8,75 liraya geriledi.