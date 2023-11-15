Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izliyor

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin sanayi üretimi ekimde yıllık yüzde 4,6 ve perakende satışlar yıllık yüzde 7,6 artışla öngörüleri aştı. Japonya ekonomisi ise aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,1 küçülürken, ülkede sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,5 artışla tahminleri geride bıraktı.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC), bir yıllık borç verme faizini yüzde 2,50'de sabit bıraksa da, bankacılık sistemine yaklaşık 200 milyar dolar daha likidite sağlayarak, sistemdeki net arzı Aralık 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Ayrıca, ABD'de TÜFE'nin beklenenden daha az artmasının ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,9 değer kaybederek 150,2 seviyesine gerilerken, parite şu sıralarda yüzde 0,3 primle 150,6 seviyesinde bulunuyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,20 artışla 2.486 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 3.070 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2,52 primle günü 33.519 puandan tamamladı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 65.500 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 3,3 yükselişle 17.960 puanda bulunuyor.