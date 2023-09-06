Asya borsalarında satıcılı seyir

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de artan hazine tahvili getirilerinin yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan'ın gönüllü petrol üretim ve ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını açıklamasının ardından negatif bir seyir hakim oldu.

Petrol fiyatlarındaki artış ekonomiyi olumsuz etkileyecek

Çin'de açıklanan verilerden ekonomik aktiviteye dair olumsuz sinyaller alınmasının ardından petrol fiyatlarındaki yükselişin ekonomiyi negatif yönde etkileyeceği beklentileriyle bölge genelinde risk iştahı düşmeye devam etti.

Öte yandan ülke ekonomisine dair artan endişelerle dolar/yuan paritesi yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşırken, parite, yuandaki değer kaybıyla yaklaşık son bir yılın zirvesinde seyrediyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 düşüşle 2.563 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışın hemen altında 3.153 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,62 değer kazancıyla günü 33.241 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki yüzde 0,3 değer kaybıyla 147,2 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalarak 65.676 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 18.417 puanda seyrediyor.