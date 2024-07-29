Asya borsalarından haftaya pozitif başlangıç
Küresel pay piyasalarının, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya, Asya borsaları pozitif bir başlangıç yaptı. Asya pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir hakim oldu.
Bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların neticesinde, bankaların yol haritaları konusunda önemli ipuçları vermesi bekleniyor. Asya yatırımcılarının odağında ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları var.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un politika faizini yüzde 70 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülürken, yüzde 30 ihtimalle de 10 baz puan artırabileceği tahmin ediliyor.
Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 2,13 artışla günü 38.468 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybıyla 153,3 seviyelerinde bulunuyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,23 değer kazancıyla 2.765 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.890 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 81.860 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 değer kazancıyla 17.315 puanda seyrediyor.