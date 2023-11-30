Batı Ege Gayrimenkul halka arzı başladı: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Batı Ege Gayrimenkul halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Batı Ege Gayrimenkul halka arzı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 30 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında talep toplayacak.

Halka arz borsa kodu nedir?

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu BEGYO olarak belirlendi.

Batı Ege Gayrimenkul halka arz fiyatı nedir?

Batı Ege halka arzında paylar, 3 TL sabit fiyattan satılacak. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak payların alımı için T1 ve T2 bakiyelerini kullanılamayacak.

Batı Ege GYO kaç lot verir?

Batı Ege Gayrimenkul halka arz açıklık oranı yüzde 35,58 olarak açıklanırken, toplamda 290 milyon adet lot dağıtacak.

Batı Ege GYO halka arz hangi bankalarda var?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IS:GEDIK) (IS:GEDIK)

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank (IS:SKBNK) T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi (IS:YKBNK) Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Batı Ege GYO olası lot dağıtım tablosu

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):

2.1 Milyon katılım ~ 97 Lot (291 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 81 Lot (243 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 70 Lot (210 TL)

3.3 Milyon katılım ~ 61 Lot (183 TL)

3.7 Milyon katılım~55 Lot (165 TL)

4.1 Milyon katılım ~ 50 Lot (150 TL)

4.5 Milyon katılım ~ 45 Lot (135 TL)

4.9 Milyon katılım ~ 41 Lot (123 TL)