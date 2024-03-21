TCMB faiz kararının ardından Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 9000 puanı aştı.

Bankacılık Endeksi 10523,95 puana kadar yükseldi, şu sıralarda düne göre yüzde 2,53 artışla 10414,03 puanda.

SEB Gelişmekte Olan Piyasalar (EM) Baş Stratejisti Erik Meyersson sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde, "TCMB, faiz oranlarını beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırdı. Bu noktada tartışmasız doğru bir hamle, Merkez Bankası'nın birçok kişinin inandığından daha fazla manevra alanına sahip olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.