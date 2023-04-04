BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 4.891,96 puana yükseldi

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,55 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişelerinin devam ettiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.800 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.