BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazandı

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,56, hizmet endeksi yüzde 1,33 ve teknoloji endeksi yüzde 1,84 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,05 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si yükselirken, 27'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 465 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,32, bileşik getirisi yüzde 41,99 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2990 ve dolar/yen paritesi 156,50 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 33,1000 liradan, Euro 36,2830 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 2 bin 465 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 düşüşle 84,2 dolardan işlem görüyor.