BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,23 düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,02 puan azalışla ve yüzde 0,23 değer kaybederek 7.688,39 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,25 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,62 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile sigorta oldu.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybıyla 7.706,41 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.400 puanın destek, 7.830 ve 8.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.