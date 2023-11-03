BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,55 primlenerek 7.705,99 puandan tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,55 değer kazanarak günü 7.705,99 puandan tamamladı.
Haber Merkezi
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 88,2 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,85 holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,89 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile sigorta oldu.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.850 seviyelerinin direnç, 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.