BIST 100 endeksi yüzde 0,41 düşüşle haftaya başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31 puan azalışla ve yüzde 0,41 değer kaybıyla 7.526,56 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,26 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile spor oldu.

Cuma günü, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,67 değer kaybederek 7.557,56 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 puanın destek, 7.600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.