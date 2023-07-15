BIST 100'de haftanın en çok kazandıranı Alfa Solar Enerji

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,05 kazançla 6.437,74 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 6.228,19 puanı, en yüksek 6.446,01 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,74 kazançla 5.634,54 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 10,62 artışla 6.834,35 puana, Mali Endeks yüzde 7,48 primle 6.172,52 puana ve Sanayi Endeksi yüzde 2,49 değer kazancıyla 10.203,78 puana yükseldi.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,59 ile Alfa Solar Enerji oldu. Alfa Solar Enerji'yi yüzde 26,52 ile Ahlatcı Doğalgaz, yüzde 22,58 ile Anadolu Efes Biracılık izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 30,84 ile Çan2 Termik AŞ, yüzde 6,74 ile Qua Granite Hayal Yapı, yüzde 6,65 ile Odaş Elektrik Üretim Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 321 milyar 994 milyon lirayla Sasa Polyester, 294 milyar 630 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 290 milyar 623 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

Gerileyen BES fonu yok

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,17, BES fonları yüzde 2,12 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,38 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,52 ile "Hisse Senedi" iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor.

En çok kazandıran yatırım fonu

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 25,99 ile Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise 5,85'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

FİBA Emeklilik ve Hayat AŞ Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 0,26'lık düşüşle tek kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.