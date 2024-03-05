Borsa 9 bin puanı zorluyor

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,37 puan arttı. Dün 8.907,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 5,76 puan ve yüzde 0,06 artışla 8.913,41 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.886,06 puanı, en yüksek 8.959,50 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 0,14 azalırken, sınai endeksi yüzde 1,38, mali endeks yüzde 0,16 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.