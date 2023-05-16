Borsa günü 1,97 yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,50 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 7,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,75 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Borç limitine ilişkin bugün Kongre liderleriyle bir kez daha görüşmesi beklenen ABD Başkanı Joe Biden, görüşmelere ilişkin iyimser bir tablo çizerken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, bugünkü görüşme öncesi yaptığı açıklamalarda, görüşmelere ilişkin, "Hala birbirimizden çok uzakta olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da büyüme ve sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.250 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.