Borsa günü 2,10 puanlık yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 81,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,15, holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,02 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,14 ile spor oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 181,28 puan ve yüzde 2,25 yükselişle 8.241,01 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 10'u geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Astor Enerji ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​Altının onsu 1.984 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.984 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 3,6 azalışla 1 milyon 800 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,14'ten, bileşik getirisi de yüzde 38,23'den gerçekleşti.

Dolar kuru, alış ve satış fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,3685 lira, satışta 28,4822 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,3281 lira, satışta 28,4416 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2380, dolar/yen paritesi de 149,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 86,1 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları başta olmak üzere, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek 3 toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimallerin oldukça gerilediğini aktaran analistler, Fed'in gelecek yıl haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Çin'de ve ABD'de dış ticaret dengesi, Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.880 seviyesinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.