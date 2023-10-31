Borsa günü 2,58 puanlık düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 198,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 88 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,65 ve holding endeksi yüzde 2,33 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,72 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 5,42 ile sigorta oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 175,18 puan ve yüzde 2,19 düşüşle 7.836,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 4'ü prim yaptı, 95'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Mia Teknoloji, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​ Altının onsu 1.994 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.994 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,4 azalışla 1 milyon 801 bin liraya geriledi.

İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,39'dan, bileşik getirisi de yüzde 35,01'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,2168 lira, satışta 28,3299 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,1846 lira, satışta 28,2975 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0590, sterlin/dolar paritesi 1,2130, dolar/yen paritesi de 151,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 azalışla 86,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık seyrin sürdüğünü belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı, imalat sanayi PMI, ISM imalat sanayi PMI, İngiltere'de imalat sanayi PMI ve İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.400 puanın destek, 7.830 ve 8.000 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.