Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,53 düştü

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 42,76 puan azaldı. Dün 8.046,62 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,17 puan ve yüzde 0,1 artışla 8.054,80 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.999,55, en yüksek 8.060,26 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 0,51, teknoloji endeksi yüzde 0,54 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 32'si yükselirken, 65'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Mia Teknoloji ve Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 2.002 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,16, bileşik getirisi yüzde 40,61 seviyelerinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 149,1 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 28,8130 liradan, avro 31,4260 liradan satılıyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 2.002 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,86 azalışla 81,6 dolardan işlem görüyor.