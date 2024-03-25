Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,75 primlendi (25 Mart 2024 BIST 100 Endeksi)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 159,34 puan artışla 9.270,84 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 50,8 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,69, holding endeksi yüzde 2,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,15 ile spor oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.