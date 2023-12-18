Borsa İstanbul haftaya yüzde 0,47 düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,56 puan azalışla ve yüzde 0,47 değer kaybıyla 7.956,29 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,87 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise holding oldu.

Cuma günü, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,31 değer kazancıyla 7.993,85 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.800 puanın destek, 8.000 ve 8.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.