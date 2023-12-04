Borsa İstanbul VİOP haftaya yatay başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya önceki kapanışının hemen üzerinde 8.900,00 puandan başladı.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,04 üzerinde 8.900,00 seviyesinden işlem gördü.
Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 8.896,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 8.902,00 puana çıktı.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.