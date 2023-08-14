Borsa İstanbul VİOP yükselişle güne başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,2 artışla 8.574,75 puandan başladı.
Haber Merkezi
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Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 8.574,75 seviyesinden işlem gördü.
Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,6 üzerinde 8.562,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.750 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.500 ve 8.400 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.