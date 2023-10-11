Borsa İstanbul VİOP yüzde 0,4 azalışla güne başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 azalışla 8.933,75 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 8.933,75 seviyesinden işlem gördü.
Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,5 üzerinde 8.972,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 8.920,00 puan oldu.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 820 milyon dolar açık vermesini bekliyor.