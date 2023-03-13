Borsa İstanbul'da 1,14'lük değer kaybı! En çok kaybettiren 2 sektör

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,37 puan azalırken, toplam işlem hacmi 78,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,36 ve holding endeksi yüzde 1,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,28 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 60,55 puan ve yüzde 1,02 düşüşle 5.869,70 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi. İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Yapı Kredi ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.903,8 dolar

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 1.903,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 kazanımla 1 milyon 169 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9361 lira, satışta 19,0120 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9242 lira, satışta 19,0000 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalar

Uluslararası piyasalarda, saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2160, dolar/yen paritesi de 133,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,8 düşüşle 81,7 dolardan işlem görüyor.

SVB'nin iflası sonrası bankacılık sektörüne ilişkin endişeler arttı

Analistler, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskıladığını belirtti.

Bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunacağını aktaran analistler, yarın yurt dışında ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların odağında bulunacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5200 seviyesinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.