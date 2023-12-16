Borsa İstanbul'da bu hafta: Borusan Yatırım ve Pazarlama en çok kazandıran hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,01 kazançla 7.993,85 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.529,31, en yüksek 7.998,42 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 1,77 kayıpla 7.281,22 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,62 artışla 10.398,87 puan, Mali Endeksi yüzde 2,99 artışla 8.441,46 puan, Sanayi Endeksi yüzde 2,03 azalışla 12.336,37 puan oldu.

En çok kazandıran ve kaybettirenler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,05 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama’yı, yüzde 8,97 ile Akbank, yüzde 8,80 ile Coca Cola İçecek izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,13 ile Sasa Polyester, yüzde 12,61 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 11,86 ile Mia Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 375 milyar 312 milyon lirayla Koç Holding, 349 milyar 485 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 291 milyar 331 milyon lirayla Tüpraş oldu.