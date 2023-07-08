Borsa İstanbul'da bu hafta: En çok hangi hisse prim yaptı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 7,43 kazançla 6.187,09 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.867,23 puanı, en yüksek 6.223,26 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 9,15 kazançla 5.484,21 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 10,35 artışla 6.178,27 puana, Mali Endeks yüzde 4,86 primle 5.743,05 puana, Sanayi Endeksi yüzde 8,44 değer kazancıyla 9.955,67 puana yükseldi.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,92 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım oldu.

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtımı yüzde 22,87 ile Astor Enerji, yüzde 21,17 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 1,08 ile Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret, yüzde 1,07 ile İş Bankası (C), yüzde 0,15 ile Yapı ve Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 307 milyar 695 milyon lirayla Sasa Polyester, 296 milyar 976 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 295 milyar 115 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.