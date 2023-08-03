Borsa İstanbul’da Gong ASCE GYO için çaldı

Halka arzla birlikte hem kurumsallaşmada hem yeni projelerde çok daha güçlü biçimde ilerleyeceklerini belirten Konukoğlu şöyle devam etti:

“Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılarda 2 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılarda ise 3,23 kat talep geldi. Ülkemize değer katmak ve yatırımcılarımıza kazandırmak için daha çok çalışacağız. Türkiyemize güveniyoruz. Yüzde 25,04 halka açıklık oranımızla şeffaf, kurumsal, yatırımcılarına değer katan bir marka olarak güçlü adımlar atacağız. Gücümüze ortak olan tüm yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine teşekkür ederiz.”

2.2 kat talep geldi

27-28 Temmuz tarihlerinde Halk Yatırım liderliğinde toplam 37 kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığı ile halka arz edilen ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin paylarına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleşti.

Birim fiyat 12,60 TL olarak belirlenirken halka arz edilen 165 milyon TL nominal değerli payların satışıyla halka arz büyüklüğü 2.079 milyar TL oldu. ASCE GYO halka arzına; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan payların yaklaşık 2,00 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan payların ise yaklaşık 3,23 katı olmak üzere ortalamada 2.2 kat talep geldi.

ASCE GYO hisseleri 3 Ağustos 2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da Yıldız Pazarda işlem görmeye başladı.