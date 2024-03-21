Borsa İstanbul’da gong Odine için çaldı

Ulusal ve uluslararası telekomünikasyon şirketlerine 2000 yılından bu yana şebeke yazılımları ve telekom mühendislik çözümleri sunan Odine’in Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da ODINE kodu ile işlem görmeye başladı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde 13-14-15 Mart’ta gerçekleştirilen halka arzda, Odine’in 44.200.000 adet hissesi 30 TL fiyattan satıldı ve halka arz büyüklüğü 1,3 milyarı aştı.

Halka arz büyüklüğünün 6 katı gelen talebin yüzde 16,3’ü karşılandı ve Odine’e 3,3 milyon yatırımcı ortak oldu. Payların yüzde 60’ının bireysel yatırımcıya, yüzde 35’inin yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 5’inin de yurt dışı kurumsal yatırımcıya tahsis edildiği halka arzda, bireysel yatırımcıdan gelen talebin yüzde 39,1’i, yurt içi kurumsal yatırımcıdan gelen talebin yüzde 7,9’u, yurt dışı kurumsal yatırımcıdan gelen talebin ise yüzde 33’ü karşılandı.

Sermayesinin yüzde 40’ı Borsa’ya kote olan Odine’in 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde ek bir satış yapılmayacak.

Odine’in Borsa’da işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen Gong Töreni’ne, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Odine Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Alper Tunga Burak, Odine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fırat Kerim Ersoy, Odine Yönetim Kurulu Üyeleri Tarkan Alagöz, Ali Yöney, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Poyraz Koğacıoğlu ve Yatırım Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt katıldı.

Yerli ve milli bir marka olarak dijital dönüşümde liderlik hedefi

Odine CEO’su Alper Tunga Burak da halka arza ilgi gösteren yatırımcılara teşekkür ettiği konuşmasında, “Borsa İstanbul’a paylarımızın 6 katı talep ve 3,3 milyon yatırımcı ile merhaba diyoruz. Halka arzımıza gelen bu yoğun talep bizim için çok büyük bir gurur vesilesi oldu. Biz bugüne kadar pek çok platformda, halka açılmayı finansman kaynağı için değil, kurumsallaşmayı bir adım daha ileri götürmek ve Türkiye’de ispatladığımız rüştümüzü, global pazarlarda da ispatlamak için istediğimizi dile getirdik. Bizim için halka açılmak bu topraklarda üretilen teknolojiyi global pazarlara taşımak anlamına geliyor” diye konuştu.

Yerli ve milli teknolojiye yapılan yatırımların öneminin gün geçtikçe daha da arttığını belirten Burak, “Odine olarak biz de yerli ve milli teknolojiye olan bağlılığımızı sürdürerek, ülkemizin dijital dönüşüm sürecine liderlik etmeyi hedefliyoruz. Bir noktanın altını çizmek isterim. Yatırımcılarımız borçsuz ve güçlü nakit pozisyonu olan, ama en önemlisi çok stratejik bir alan olan telekomünikasyon dünyasında fark yaratmakta kararlı bir şirkete ortak oldular. Biz de onlardan aldığımız bu yeni güçle ülkemizin telekomünikasyon altyapısını güçlendirmek ve yerli teknolojiyi geliştirerek uluslararası alanda rekabet edebilir konuma getirmek için yürüttüğümüz çalışmaları daha da hızlandıracağız” dedi.