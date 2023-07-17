Borsa İstanbul'da gün ortası: BIST 100'de 98 şirket yükseldi

Geçen haftayı 6.437,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 64,07 puan ve yüzde 1 değer kazanarak 6.501,80 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.476,61, en yüksek ise 6.581,39 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,73, hizmetler endeksi yüzde 2,90, teknoloji endeksi yüzde 5,82 ve sanayi endeksi yüzde 1,88 değer kazandı.

98 hisse yükseldi

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 98'i yükselirken, 1'i değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı Kredi, Şişecam ve Ereğli Demir Çelik oldu.