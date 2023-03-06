Borsa İstanbul'da 'masa' hareketliliği

Başkent Ankara’da sıcak saatler yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cuma günü yaptığı açıklamayla başlayan süreç, bugün bambaşka bir boyuta taşındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak teklif etti.

Bu teklifin ardından Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. İki isim daha sonra ayrı ayrı Millet İttifakı’nın Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştireceği toplantıya geçti. Böylece, Akşener masaya geri dönmüş oldu.

Siyasetteki hareketlilik piyasalara da yansıdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.290 puandan 5.387 puana yükseldi. Endeksteki günlük yükseliş yüzde 3.4'ü aştı.