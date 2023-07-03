Borsa tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını yaptı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 256,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 106,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,04 ve holding endeksi yüzde 3,76 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,50 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile spor oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 286,84 puan ve yüzde 4,48 yükselişle 6.682,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin hepsi yükselirken, gerileyen hisse senedi bulunmuyor. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.927 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.927 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 kazançla 1 milyon 610 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,0130 lira, satışta 26,1173 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 25,8050 lira, satışta 25,9084 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda son durum

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2680, dolar/yen paritesi de 144,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,9 artışla 75,9 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle haftanın ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yapmasına karşın ülkede bugün açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair endişelerin devam ettiğini göstermesiyle dalgalı bir seyir izlediğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Beklentileri karşılamasına karşın 50'nin altında kaldı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, haziranda 46 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, S&P Global tarafından açıklanan haziran ayına ilişkin imalat sanayi PMI ise 46,3 ile beklentileri karşılamasına karşın 50'nin altında kaldı.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla yarın ABD'de piyasaların kapalı olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 seviyesinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.