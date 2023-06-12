Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 91,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,79, holding endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,52 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

5.730,19 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 5.500-5.600 bandında dengelendi.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 57,10 puan ve yüzde 0,91 düşüşle 6.223,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 56'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türk Telekom, Turkcell ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.959 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.959 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 kazançla 1 milyon 492 bin liradan tamamladı.

Dolar kuru, alış ve satış fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,5952 lira, satışta 23,6897 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 23,4150 lira, satışta 23,5088 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2500, dolar/yen paritesi de 139,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,2 azalışla 72,6 dolardan işlem görüyor.