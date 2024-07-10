Borsa yükselişle açıldı, 11 bin puanı zorluyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 10.817,56 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,99 puan ve yüzde 0,19 artarak 10.817,56 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,87 ile taş toprak olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,73 ile iletişim oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 azalışla 10.796,57 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.