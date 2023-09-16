Borsada 11 - 15 Eylül haftasında en çok kazandıran ve kaybettirenler belirlendi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,36 kayıpla 7.961,98 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.797,06, en yüksek 8.403,81 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 3,29 kayıpla 7.370,75 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 3,91 azalışla 8.782,24 puana, Mali Endeks yüzde 4,73 azalarak 7.875,01 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,15 değer kaybıyla 12.951,40 puana geriledi.

En çok değerlenen hisse yine Şekerbank

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,15 ile Şekerbank oldu. Şekerbank'ı yüzde 9,77 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 8,29 ile Galata Wind Enerji izledi.

Şekerbank, 4-8 Eylül tarihlerinde de yüzde 30,19'la en çok yükselen hisse olmuştu.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,09 ile Tukaş, yüzde 13,02 ile Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 12,98 ile Kimteks Poliuretan şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 345 milyar 896 milyon lirayla Koç Holding, 313 milyar 398 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 306 milyar 449 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.