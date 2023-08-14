Borsada Geri Alım Endeks'inde yer alacak 63 hisse belli oldu

Borsa İstanbul tarafından KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

“07/08/2023 tarihli, 18805 numaralı ve "BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Setinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru" başlıklı Borsamız Duyurusunda, BIST Geri Alım Endeksinin (Endeks) 15/08/2023 tarihinden itibaren eşanlı verilerle hesaplanmaya başlayacağı, Endeks kapsamının ise 31/07/2023 tarihi itibarıyla KAP bildirimleri dikkate alınarak en geç 11/08/2023 tarihinde ilan edileceği duyurulmuştu.

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nce, 15/08/2023 tarihinden itibaren BIST Geri Alım Endeksi kapsamında ekte listesi sunulan payların yer almasına karar verilmiştir.”