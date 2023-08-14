Borsada Geri Alım Endeks'inde yer alacak 63 hisse belli oldu
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada BIST Geri Alım Endeksi’nde yer alacak hisselerin belirlendiğini duyurdu.
Borsa İstanbul tarafından KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:
“07/08/2023 tarihli, 18805 numaralı ve "BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Setinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru" başlıklı Borsamız Duyurusunda, BIST Geri Alım Endeksinin (Endeks) 15/08/2023 tarihinden itibaren eşanlı verilerle hesaplanmaya başlayacağı, Endeks kapsamının ise 31/07/2023 tarihi itibarıyla KAP bildirimleri dikkate alınarak en geç 11/08/2023 tarihinde ilan edileceği duyurulmuştu.
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nce, 15/08/2023 tarihinden itibaren BIST Geri Alım Endeksi kapsamında ekte listesi sunulan payların yer almasına karar verilmiştir.”