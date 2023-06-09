Borsada halka arz rüzgarı sürüyor

Katılımevim’in KAP’a yaptığı açıklamada, “Katılımevim paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 13,43 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 805.800.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır” denildi. Borsa İstanbul AŞ tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 1,3 katına denk gelen 1,1 milyar TL karşılığı filtre edilmemiş 79 milyon 435 bin 607 TL nominal değerli talep geldiği, halka arza toplamda 474 bin 210 yatırımcı katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin halka arzı kapsamında toplam 473.340 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 839 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 30 yerli kurumsal yatırımcı, 1 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 474.210 yatırımcı 60.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir”

denildi.

Pasifik Eurasia arzına 2.3 kat talep

Pasifik Eurasia Lojistik halka arzına 2.3 kat talep geldi. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, “Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, ‘Sabit Fiyatla Talep Toplama’ yöntemiyle, 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 25,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 34 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 850 milyon TL olmuştur. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,3 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara

ise yaklaşık 3,4 katı oranında talep gelmiştir” denildi.