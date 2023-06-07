Borsada yükseliş devam ediyor

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,07 puan ve yüzde 2,36 değer kazanarak 5.515,87 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,33 ve holding endeksi yüzde 3,03 artışla kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,70 ile ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 0,38 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kazanarak günü 5.388,80 puandan kapattı.

3 GÜNDE YÜZDE 9 ARTIŞ

Açılışın ardından yükselişini sürdüren BIST 100, yüzde 3,80 civarında artışla 5.595 puan dolaylarında seyrediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle ralliye başlayan BIST 100, haftanın ilk 3 gününde 9,3 civarında artış yaşadı.