Borsada yükseliş devam ediyor
Döviz ve altında yaşanan artışın ardından borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,36 artışla 5.518,87 puanla açıldı. Öğle seansına gelirken, BIST 100 yüzde 3,80 civarında artışla 5.595 puan dolaylarında seyrediyor. Mehmet Şimşek'in ekonominin başına getirilmesiyle ralliye başlayan BIST 100, haftanın ilk 3 gününde 9,3 civarında artış yaşadı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,07 puan ve yüzde 2,36 değer kazanarak 5.515,87 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 1,33 ve holding endeksi yüzde 3,03 artışla kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,70 ile ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 0,38 ile spor oldu.
Dün yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kazanarak günü 5.388,80 puandan kapattı.
3 GÜNDE YÜZDE 9 ARTIŞ
Açılışın ardından yükselişini sürdüren BIST 100, yüzde 3,80 civarında artışla 5.595 puan dolaylarında seyrediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle ralliye başlayan BIST 100, haftanın ilk 3 gününde 9,3 civarında artış yaşadı.