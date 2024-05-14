Borsa'nın günü pozitif tamamlaması bekleniyor

Foreks Haber'in 31 aracı kurum analisti ile düzenlediği ankette, en yüksek beklenti +125,41 puan olurken, en düşük beklenti ise -110,00 puan olarak gerçekleşti.

Ankete katılan 31 analistin 20'si pozitif kapanış tahmininde bulunurken, 11'i negatif kapanış öngördü.

BIST 100 Endeksi, güne 42,63 puan artışla 10098,61 puandan başlamıştı.