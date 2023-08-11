Bu hafta 3 hisse temettü dağıtacak

Borsa İstanbul’da ikinci çeyrek bilanço dönemi sürerken, şirketler de temettü açıklamaları ve temettü ödemelerini yapmaya devam ediyor. Peki bu hafta hangi hisseler temettü verecek? İşte detayları...

Bu hafta temettü dağıtacak 3 hisse

Haftanın ilk işlem günü olan 14 Ağustos’ta Gsd Holding A.Ş. (GSDHO),temettü ödemelerini yapacak.

15 Ağustos Salı günü Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) ve Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) 1.taksit temettü ödemeleri ile haftanın temettü takvimi tamamlanacak.