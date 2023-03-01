CANLI BORSA | Borsa İstanbul'da son durum

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,95 puan değer kazandı.

Dün 5.237,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,40 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 5.258,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.253,89, en yüksek ise 5.299,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,07, mali endeks yüzde 1,02, hizmetler endeksi yüzde 0,84 ve teknoloji endeksi yüzde 1,18 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 76'sı yükseldi, 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Oyak Çimento, Petkim oldu.

Altının onsu 1.832 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,23, bileşik getirisi yüzde 10,49 seviyelerinde bulunuyor.

Dolar ve euroda son durum

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0640, sterlin/dolar paritesi 1,2070 ve dolar/yen paritesi 135,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,8870 liradan, euro 20,0990 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.832 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 83 dolardan işlem görüyor.