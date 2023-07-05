Çin ekonomisindeki yavaşlama Avrupa borsalarını sınırladı

Avrupa borsaları, Çin'de ekonomik toparlanmanın zayıfladığına işaret eden verilerin yatırımcı iştahını azaltmasının ardından geriledi.

Büyük merkez bankalarının para politikalarının gelecekteki seyrine dair belirsizlik de hâlihazırda yatırımcı iştahı üzerinde baskı oluşturuyordu.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi dün resmi tatil nedeniyle ABD borsalarının kapalı kalmasının ardından sakin geçen işlem gününde %0.4 geriledi.

Son beş ayın en yavaş büyümesi

Çin'de hizmet sektörü Haziran'da son beş ayın en yavaş büyümesini kaydetti.

Madencilik sektörü %1 düşerek en büyük tüketici olan Çin'de zayıf talebe dair endişeler ve diğer başlıca ekonomilerde de yavaşlayan büyümenin metal fiyatlarını olumsuz etkilemesiyle en çok kayıp veren sektör oldu.

Çin'de faaliyet gösteren ve Avrupa'nın piyasa değeri en büyük şirketi olan lüks tüketim ürünleri şirketi LVMH %0.4 gerilerken, benzer şirketler Kering, Pernod Ricard ve Hermes %0.3 ila %0.9 geriledi.