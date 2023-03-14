Efes Holding, Şişecam'daki paylarını artırdı! Hisse alımı gerçekleştirdi
Efes Holding, 13 Mart tarihinde 46,34-46,96 TL fiyat aralığından 1 milyon TL nominal tutarlı hisse alımı gerçekleştirdi.
Haber Merkezi
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Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Efes Holding 13 Mart tarihinde 46,34-46,96 TL fiyat aralığından 1 milyon TL nominal tutarlı hisse alımı gerçekleştirdi.
Bu işlemle birlikte Efes Holding'in Şişecam sermayesindeki payı yüzde 6,075 seviyesine ulaştı.
13 Mart tarihinde Şişecam hisseleri 46,24 TL'den kapanmıştı.
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