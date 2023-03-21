Eksun Gıda'nın halka arzında sonuçlar açıklandı

Halka arza aracılık yapan Yapı Kredi Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arz sonucunda 48,90 TL’den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 20.042.502 TL nominal payların tamamı satıldı. Halka arzda toplam 1.282.759 yatırımcıdan halka arz edilen 20.042.502 TL nominal değerli payların 15,03 katına denk gelen 301.146.986 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 9,84 katı, Şirket Çalışanları’na tahsis edilen payların 1,45 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 25,31 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 10,30 katı talep geldi.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 11.424.226 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %57’sine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a, toplam 601.276 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %3’üne denk gelen paylar Şirket Çalışanları’na, 7.014.875 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %35’ine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a ve 1.002.125 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %5’ine denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtıldı.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.