Enflasyondan kaçan borsaya tutundu

Birol BOZKURT

Borsa İstanbul tasarruflarını enflasyona karşı korumak isteyenlerin limanı oldu. Temmuz ayında hiçbir yatırım aracı borsanın sağladığı getiriye yaklaşamadı. Son bir ayda Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 22’den fazla yükselirken Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 9,49, yıllık bazda yüzde 47,83 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dolar/ TL yüzde 4 değer kazanırken, Euro/TL yüzde 4,12, gram altın yüzde 4,70 artış gösterdi. Temmuz ayı başında 3 aylık KKM hesabı açtıran birisinin vade sonunda alacağı kazanç oranı da ortalama yüzde 10-12 arasında olduğu (doların çok hızlı artmadığı senaryoda) düşünüldüğünde borsa kazançta KKM’yi de geride bıraktığı görülüyor. Son bir yılın rakamlarına baktığımızda ise Borsa İstanbul getiride açık ara lider konumda.

Borsa son bir yılda yüzde 177 değer kazanırken bu yıl yüzde 33’lük bir değer artışı yakaladı. Dolar/TL ise son bir yılda yüzde 50, yıl başından bu yana ise yüzde 44 değer kazandı. Euro/TL’de benzer bir seyir izleyerek son bir yılda yüzde 61, yıl başından bu yana yüzde 47 değer kazandı.

Gram altında son bir yılda yüzde 65, yıl başından bu yana yüzde 52 değer kazandığı görüldü. Tüm bu tabloya bakıldığında yatırım araçları arasında son bir yılda getiride Borsa İstanbul’a yaklaşan başka bir yatırım aracı bulunmuyor. Son bir yıllık getiride borsa en yakın rakibinden üç kat daha fazla kazandırmış. Yılın ilk 5 ayında deprem ve seçim belirsizliğinin etkisiyle düşüşler yaşayan Borsa İstanbul, seçimden sonra başladığı zirve yolculuğuna devam ediyor.

Borsada 8.000 beklentisi

Piyasa uzmanları enflasyondan korunmak isteyen yatırımcıların borsayı tercih ettiklerine dikkat çekerken, geçtiğimiz yıl yaşanan enflasyonist ortamdan önemli dersler çıkardığını ve 2022’de olduğu gibi bu yıl da yatırımcıların ilk tercihi olduğunun altını çiziyor. Borsanın yıl sonuna kadar önünün açık olduğunu söyleyen uzmanlar, aksi bir haber akışı veya bir olay olmadığı sürece borsanın yıl sonunda 8 bin puanı geçebileceği görüşünde. Bu kapsamda bir çok aracı kurum da yıl sonu hedeflerini revize etti. Yıl başında borsanın 2023’ü 6.000-7.000 puan arasında tamamlayacağını tahmin eden bir çok aracı kuruluş, tahminlerini revize etmek zorunda kaldı. Son olarak Ata Yatırım Araştırma, Strateji Raporunda BİST 100 için bir yıllık hedefi 6800 seviyesinden 8400 seviyesine revize etti.

Borsa İstanbul ‘BISTECH 3.0’a geçiyor

Borsa İstanbul, BISTECH 3.0 yeni faz teknik geçişini 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü gerçekleştirecek. Bu nedenle geçişten önceki son işlem günü olan 4 Ağustos 2023 Cuma günü Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) Akşam Seansı yapılmayacak, ayrıca sistemde işleme açık olan VİOP sözleşmelerindeki İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirlerin tümü Borsa tarafından gün sonunda iptal edilecek.

Borsa İstanbul'da alım-satım ve takas işlemlerinin yapıldığı BISTECH Sistemi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ve piyasadan gelen taleplerin karşılanması hedefleri doğrultusunda geliştirildi. 2015'te geçişi yapılan BISTECH Sistemi'nde, 7 Ağustos’tan itibaren BISTECH 3.0 versiyonu olan yeni sürüme geçiş yapılacak. Yeni sürümde, işlem sisteminde ve işlem sistemine bağlantı kanallarında yapılan performans iyileştirmeleriyle en hızlı BISTECH deneyimi başlamış olacak. BISTECH 3.0 ile kesintisiz işlem, işlem öncesi risk yönetimi ve çoklu platform iyileştirme ile daha hızlı ve daha güvenli olması hedefleniyor.